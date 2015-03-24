Сладости полезны для здоровья

Всегда мы слышим о сладостях одну догму: «Вредно! Поправимся!» Ученые Сельскохозяйственного центра при университете штата Луизиана сделали открытие, которое для сладкоежек особенно будет полезным!

К такому выводу пришли ученые на основе опросов, которые проводились более пяти лет и в которых приняли участие 19 тысяч человек, пишет toneto.net.

Эксперты говорят, что сладости сами по себе не являются причиной набора килограммов.

Тучность развивается из-за того, что мы потребляем больше калорий, чем тратим. Если потреблять в пищу сладости в объеме не более 10% от дневной нормы калорий, то не стоит переживать по поводу набора веса.

Также выяснилось, что пристрастие к конфетам и шоколаду значительно снижает риски развития некоторых серьезных заболеваний. Сладости способны понизить на 14% риск возникновения гипертонии и на 15% — инсульт.

Причины, по которым мы просто «обязаны» съесть кусочек шоколада или бисквита, заключаются в том, что они дадут заряд энергии на целый день.

Научно доказано, что простые сахара и углеводы, не обладающие сложными структурными связями, во-первых, быстро выводятся из организма, а во-вторых, дают ему молниеносный заряд бодрости.

К таким продуктам также относятся сахар (особенно, коричневый), мед, сухофрукты.

Также сладости повышают иммунитет. В качестве иммуностимулятора, английские ученые предлагают вкушать чай с лимоном и булочкой (корица-ваниль) или шоколадным бисквитом.

Благодаря этому, утверждают они, вы не только получите дозу витамина С, но и снизите выброс гормона стресса.

К кому же, ученные говорят о выработке иммуноглобулина А, за счет воздействие на нас ароматов ванили, шоколада и корицы.