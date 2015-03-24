Сколько времени достаточно для сна - новые рекомендации ученых

Американская ассоциация сна разработала новые рекомендации по оптимальной для здоровья продолжительности сна, пишет healthyliving.com.ua.

Следует отметить, что эти рекомендации несколько отличаются от приведенных ранее, хотя разница незначительна.

Оптимальная продолжительность сна для разных возрастных групп:

0-3 месяца - 14-17 часов

4-11 месяцев - 12-15 часов

1-2 года - 11-14 часов

3-5 лет - 10-13 часов

6-13 лет - 9-11 часов

14-17 лет - 8-10 часов

18-25 лет - 7-9 часов

26-64 года - 7-9 часов

65 и старше - 7-8 часов

При этом отмечается, что продолжительность сна на 1 час больше или меньше приведенных рекомендаций в абсолютном большинстве случаев не влияет негативно на здоровье.