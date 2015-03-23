Жажда власти приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям

Такие качества, как амбициозность, помогают подняться вверх по карьерной лестнице. Однако чрезмерное стремление к лидерству опасно для здоровья. Исследователи из Университета Юты опросили 500 студентов последнего курса. Специалисты сравнивали враждебно-доминирующий стиль общения с дружественно-доминирующим, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Студенты, вошедшие во враждебно-доминирующую группу, сообщили о высоком уровне межличностного стресса и своей враждебности. Дружественно-доминирующие участники, как правило, считали себя выше по социальному статусу. Оба стиля были связаны с жаждой власти. Психологи измерили артериальное давление 180 студентов во время напряженных разговоров с другими людьми, которых попросили вести себя уважительно или властно.

У студентов из враждебно-доминирующей группы повышалось артериальное давление в процессе общения с властным собеседником, но не с тем, который относился к ним с уважением. Между тем, высокое артериальное давление - один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В другом исследовании специалисты изучили 94 молодые супружеские пары. У мужчин враждебно-доминирующий стиль оказался связан с повышенным артериальным давлением (оно регистрировалось в течение дня с помощью специального устройства). У женщин такой корреляции ученые не обнаружили. Дружественно-доминирующий стиль у женщин был связан с пониженным артериальным давлением, а у мужчин - нет.

Также в исследовании участвовали 154 супружеские пары, которые были старше (средний возраст - 63 года). Среди них дружественно-доминирующий стиль оказался связан с низким уровнем семейных конфликтов и высоким уровнем поддержки. Враждебно-доминирующий стиль был связан со снижением эластичности артерий, большим количеством конфликтов и низким уровнем поддержки. Ученые советуют враждебным людям работать над своим характером.