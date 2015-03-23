Высококалорийный завтрак понижает общий уровень глюкозы у диабетиков

У таких людей подъем уровня сахара в крови (в ответ на прием пищи) является основным симптомом и может приводить к сосудистым осложнениям, представляющим смертельную опасность, пишет Медпортал.

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Международное исследование на базе Университета Тель-Авива (Tel Aviv University – TAU), опубликованное в журнале Diabetologia, предлагает новый подход к смягчению этого эффекта и уравновешиванию дневного уровня глюкозы. Ученые считают, что диабетикам следует съедать высококалорийный завтрак, а калорийность обеда и ужина, напротив, сокращать. «Мы обнаружили, что большее количество калорий во время завтрака, когда глюкозный отклик на еду наименее силен, и употребление меньшего количества калорий на ужин значительно снижает как глюкозные пики после еды, так и средний дневной уровень глюкозы», - рассказала профессор TAU Даниэла Якубовиц.

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В исследовании участвовали 8 мужчин и 10 женщин в возрасте от 30 до 70 лет с диабетом 2 типа. Пациентам на неделю назначалась одна из двух равных по общей калорийности диет. При этом «диета Б» состояла из завтрака на примерно 700 ккал, обеда – около 600 ккал, ужина примерно на 200 ккал. «Диета Д» - завтрак на 200 ккал, обед на 600 ккал и ужин на 700 ккал. Шесть дней все пациенты питались дома, на седьмой – в лаборатории, где натощак и далее в течение дня брались анализы крови. Через две недели пациенты меняли диету (с Д на Б и наоборот), и тесты повторялись.

Результаты исследования показали, что уровень глюкозы в крови после еды был на 20% ниже у пациентов на диете Б по сравнению с лицами на диете Д.