В Гвинеи снова увеличивается количество больных, инфицированных лихорадкой Эбола
17:39, 20 марта 2015Зарубежные новости
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Число возможных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Гвинее за месяц увеличилось более чем в два раза
REUTERS
Об этом заявил министр здравоохранения Гвинеи, пишет Reuters.
По официальным данным, сейчас на лечении находится 91 пациент с подтвержденной и предполагаемой лихорадкой Эбола. В феврале в леченых пунктах находились 39 человек.
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