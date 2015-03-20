В Гвинеи снова увеличивается количество больных, инфицированных лихорадкой Эбола

Об этом заявил министр здравоохранения Гвинеи, пишет Reuters.

По официальным данным, сейчас на лечении находится 91 пациент с подтвержденной и предполагаемой лихорадкой Эбола. В феврале в леченых пунктах находились 39 человек.

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