Чем вредны рецепты из кулинарных телешоу

Новое исследование, проведенное в Корнельском университете, показало: женщины, которые готовят по рецептам из кулинарных шоу, весят больше тех, кто смотрит такие шоу для развлечения и не пользуется показанными рецептами. Ученые опросили 501 женщину в возрасте от 20 до 35 лет. Участницы рассказали, что они обычно готовили и откуда брали рецепты, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Те женщины, которые записывали рецепты из кулинарных шоу и часто готовили по ним, весили в среднем на 5 килограммов больше, чем те, кто смотрел подобные телешоу, но готовил нечасто, и те, кто просил рецепты у знакомых или искал их в журналах и Интернете. По словам ученых, рецепты, которыми пользуются в телешоу, не особенно полезны для здоровья.

Женщины, которые смотрят такие шоу, могут добавлять в блюдо много вредных ингредиентов и думать, что готовить большие порции - это нормально. Специалисты не советуют хозяйкам пользоваться рецептами из телешоу. Можно менять их так, чтобы они стали более полезными, или искать рецепты в других источниках.