Содовая увеличивает процент жировой прослойки

Люди, пьющие диетическую газировку, за 9 лет набирают в три раза больше абдоминального жира, чем люди, не употребляющие газировку. Таков результат исследования медицинских данных 749 человек 65 лет и старше. Ученые спрашивали у людей, сколько банок содовой те выпивали в день, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Time.

Так, люди, не пившие газировку, приобретали за время исследования примерно 2 сантиметра в объеме талии. А вот любители газировки - 8 сантиметров. Если человек время от времени пил газировку, то зарабатывал почти 5 сантиметров. То есть жир откладывался в большей степени в области талии. Именно висцеральный жир (отложения, залегающие в области талии вокруг органов) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, воспаления и диабета 2 типа.

Притом, набор жира в области талии был особо виден у людей, уже имевших лишний вес. Если же человек в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний и имеет высокий Индекс массы тела, то вероятность реальных проблем со здоровьем вырастает в 2-3 раза.

Содовая без сахара содержит соединения, которые слаще простого сахара в 200-600 раз. Организм привыкает к тому, что сладкий вкус означает потребление энергии в форме калорий. Если эти калории не сжигаются, то они превращаются в жировые отложения. Но искусственные подсластители смущают организм и ослабляют в мозге связку "калории - сладость". Это приводит к тяге к сладким продуктам и набору веса.

Более того, подсластители меняют микрофлору кишечника, что повышает риск инсулиновой резистентности и непереносимости глюкозы. А оба этих фактора ведут к набору веса. Одновременно происходит снижение концентрации лептина - гормона, регулирующего аппетит. Лептин ослабляет аппетит. Однако производители продуктов с подсластителями считают, что данные соединения, напротив, помогают контролировать вес.