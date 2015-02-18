Музыка защитит от ослабления памяти

Как сообщает zdravoe.com со ссылкой на The Journal of Neuroscience, полученные данные также подчеркивают важность преподавания музыки в школах и в реабилитационных программах для пожилых людей.

Среди различных когнитивных функций, которые могут уменьшаться с возрастом, является возможность понять речь. Интересно, что эта трудность может прогрессировать на фоне отсутствия каких-либо проблем со слухом. Ранние исследования выявили, что центральная слуховая система головного мозга, которая дает нам возможность анализировать, последовательность и определить акустические особенности речи – ослабляется в пожилом возрасте.

Согласно новому исследованию ученых из Rotman Research Institute (RRI) и Baycrest Health Sciences, пожилые люди, которые имели музыкальное образование в молодости, на 20% быстрее определяли звуков речи, чем их сверстники без музыкального прошлого. По результатам тестов идентификации речи, такое же преимущество наблюдается у молодых людей с музыкальным образованием.

«Занятия музыкой и вокалом – интересная форма тренировки когнитивных функций мозга, и сейчас мы располагаем надежным доказательством пластичности мозга в результате музыкального обучения», – резюмировал в пресс-релизе доцент из университета Мемфиса Гэвин Бидельман.