Смартфон может привести к грыже межпозвоночных дисков

Согласно данным исследования американских ученых, от 2 до 4 часов в день шея человека согнута в неестественном положении из-за переписки по электронной почте или написания текстовых сообщений с помощью смартфона. В среднем голова взрослого человека весит от 4,5 до 5,4 килограмма, когда он находится в вертикальном или нейтральном положении. Если человек сгибает шею, его череп становится тяжелее из-за гравитационного притяжения, передает meddaily.ru со ссылкой на Free Press Journal.

При наклоне головы вперед нагрузка на позвоночник значительно увеличивается, и возрастает напряжение в шейном отделе позвоночника. Это приводит к преждевременному износу или разрыву позвоночных дисков и дистрофии позвоночника. В результате может потребоваться серьезная операция.

Исследование показало, что наклон головы под углом 60 градусов, чтобы сделать лучшее сэлфи (фотографию самого себя), увеличивает нагрузку на позвоночник на 27 килограммов. Среднестатистический семилетний ребенок весит меньше. При наклоне головы на 15 градусов нагрузка возрастает примерно на 12 килограммов, на 30 градусов - на 18 килограммов, а на 45 градусов - на 22 килограмма.