Проблемы со сном могут обусловить развитие сахарного диабета

11:22, 17 марта 2015
Зарубежные новости
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Исследование, в котором принимали участие 522 человека, показало, что недосыпание в течение рабочей недели повышает риски появления ожирения и диабета двух типов

Marjan Lazarevski

Как пишет ВВС, данные, обнародованные на ежегодной встрече Endocrine Society, свидетельствуют, что увеличение времени на сон может помочь пациентам.

Эксперты, которые прослушали эти результаты, назвали их интересными и призвали протестировать их на большей выборке.

Предыдущие исследования уже обнаружили, что посменная работа может быстро привести организм в преддиабетное состояние.

Предполагают, что нарушение работы биологических часов влияет на естественный ритм выработки гормонов в организме, а это приводит ко многим проблемам со здоровьем.

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Ритм современной жизни заставляет многих людей жертвовать сном, а потом пытаться компенсировать это в выходные. Ученые исследуют, какое влияние это имеет на здоровье.

Даже 30 недоспанных минут в день влияют на ожирение и процесс выработки инсулина в организме, говорит профессор Шахрад Тахери из Weill Cornell.

По его словам, только сейчас ученые начинают осознавать, какое влияние недосыпание имеет на метаболизм.

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