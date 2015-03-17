Проблемы со сном могут обусловить развитие сахарного диабета

Как пишет ВВС, данные, обнародованные на ежегодной встрече Endocrine Society, свидетельствуют, что увеличение времени на сон может помочь пациентам.

Эксперты, которые прослушали эти результаты, назвали их интересными и призвали протестировать их на большей выборке.

Предыдущие исследования уже обнаружили, что посменная работа может быстро привести организм в преддиабетное состояние.

Предполагают, что нарушение работы биологических часов влияет на естественный ритм выработки гормонов в организме, а это приводит ко многим проблемам со здоровьем.

Читайте такжеДля психики важно жить, не нарушая ритма

Ритм современной жизни заставляет многих людей жертвовать сном, а потом пытаться компенсировать это в выходные. Ученые исследуют, какое влияние это имеет на здоровье.

Даже 30 недоспанных минут в день влияют на ожирение и процесс выработки инсулина в организме, говорит профессор Шахрад Тахери из Weill Cornell.

По его словам, только сейчас ученые начинают осознавать, какое влияние недосыпание имеет на метаболизм.