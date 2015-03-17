Проблемы со сном могут обусловить развитие сахарного диабета
Исследование, в котором принимали участие 522 человека, показало, что недосыпание в течение рабочей недели повышает риски появления ожирения и диабета двух типов
Как пишет ВВС, данные, обнародованные на ежегодной встрече Endocrine Society, свидетельствуют, что увеличение времени на сон может помочь пациентам.
Эксперты, которые прослушали эти результаты, назвали их интересными и призвали протестировать их на большей выборке.
Предыдущие исследования уже обнаружили, что посменная работа может быстро привести организм в преддиабетное состояние.
Предполагают, что нарушение работы биологических часов влияет на естественный ритм выработки гормонов в организме, а это приводит ко многим проблемам со здоровьем.
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Ритм современной жизни заставляет многих людей жертвовать сном, а потом пытаться компенсировать это в выходные. Ученые исследуют, какое влияние это имеет на здоровье.
Даже 30 недоспанных минут в день влияют на ожирение и процесс выработки инсулина в организме, говорит профессор Шахрад Тахери из Weill Cornell.
По его словам, только сейчас ученые начинают осознавать, какое влияние недосыпание имеет на метаболизм.