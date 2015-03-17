Носители генов аутизма имеют высокий уровень интеллекта

Новые доказательства, найденные учеными из университетов Эдинбурга (Universitу of Edinburgh) и Квинсленда (Queensland Institute for Medical Research), соединяют генетические факторы, связанные с аутизмом, и когнитивные способности у здоровых людей. сообщает med2.ru.

Как соотносятся аутизм и интеллект, все еще не до конца ясно, говорят исследователи. До 70% людей с таким заболеванием имеют умственную отсталость, а у некоторых не наблюдается сильных отклонений от среднего или даже обнаруживается повышенный уровень невербального интеллекта.

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Исследователи проанализировали ДНК и протестировали когнитивные способности почти 10 000 человек из общей популяции Шотландии. Было обнаружено, что даже среди людей без аутизма присутствуют генетические черты, связанные с болезнью. И у этих же людей в среднем лучше результаты когнитивных тестов. То есть, аутистические гены могут давать их носителям небольшие интеллектуальные преимущества – если у них не развился аутизм