Если есть в определенное время, можно сохранить фигуру

Это доказали сотрудники Университета Сан-Диего и Солковского института биологических исследований. Как показал эксперимент, сокращение временного окна, выделяемого на потребление пищи, у плодовых мушек, позволяло предотвратить болезни сердца, связанные со старением и рационом, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Оказалось, гены, отвечающие за циркадные ритмы, связаны с данным феноменом. Правда, ученые пока не знают, как именно. Ранее было установлено, что люди, в течение дня потребляющие пищу позже остальных или ночью, рискуют в большей степени заработать болезни сердца.

В свою очередь, расшифровка РНК плодовых мушек, проводившаяся на разных стадиях эксперимента, позволила показать, какие именно гены изменялись вследствие сокращения временного окна, отведенного на принятие пищи. В общей сложности удалось выделить три генетических пути, связанных с происходившими процессами.

Первый был связан с белком, кодируемым геном TCP-1 и помогающим белкам сворачиваться. Второй - с митохондриальными комплексами переноса электронов. Третий - с набором генов, отвечающих за циркадные ритмы. Данное открытие в перспективе позволит разработать особые режимы питания, защищающие от ожирения и болезней сердца.