Китай может отменить "политику одного ребенка"
Китайские власти могут пойти по пути смягчения жестких правил в отношении планирования семьи, что приведет к тому, что всем китайским семьям будет позволено иметь двух детей.
Выступая на пресс-конференции, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что правительство взвешивает все "за" и "против" этого решения, передает русская служба Би-Би-Си.
Китайские власти в 2013 году изменили правило "одна семья - один ребенок", разрешив семьям иметь двух детей в случае, если один из родителей был единственным ребенком в семье.
"Политика одного ребенка" в Китае до проведения реформы приводила к тому, что большинство городских пар могли иметь только одного ребенка, а семьям, живущим в деревнях, разрешалось иметь двух детей, если первенцем была девочка.
Как сообщалось, Китай ввел политику одного ребенка на одну семью в 1970-е годы с целью сдержать бурный рост населения страны.
Рост населения Китая постепенно замедляется, и к 2050 году более четверти населения страны составят люди в возрасте более 65 лет.
Первый ощутимый результат политики одного ребёнка Китай почувствовал в 2013 году, зафиксировав сокращение работоспособного населения. С начала 2013 по начало 2015 года сокращение населения в трудоспособном возрасте составило 3,7 млн. человек.