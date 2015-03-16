Китай может отменить "политику одного ребенка"

Выступая на пресс-конференции, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что правительство взвешивает все "за" и "против" этого решения, передает русская служба Би-Би-Си.

Китайские власти в 2013 году изменили правило "одна семья - один ребенок", разрешив семьям иметь двух детей в случае, если один из родителей был единственным ребенком в семье.

"Политика одного ребенка" в Китае до проведения реформы приводила к тому, что большинство городских пар могли иметь только одного ребенка, а семьям, живущим в деревнях, разрешалось иметь двух детей, если первенцем была девочка.

Как сообщалось, Китай ввел политику одного ребенка на одну семью в 1970-е годы с целью сдержать бурный рост населения страны.

Рост населения Китая постепенно замедляется, и к 2050 году более четверти населения страны составят люди в возрасте более 65 лет.

Первый ощутимый результат политики одного ребёнка Китай почувствовал в 2013 году, зафиксировав сокращение работоспособного населения. С начала 2013 по начало 2015 года сокращение населения в трудоспособном возрасте составило 3,7 млн. человек.