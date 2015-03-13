В Африке от лихорадки Эбола умерли 10 тыс. человек - ВОЗ

09:12, 13 марта 2015
Зарубежные новости
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Всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии

REUTERS

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Западной Африке унесла жизни более чем 10 тыс. человек.

Как передает русская служба Би-Би-Си, по новым данным ВОЗ, всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии.

Британская военнослужащая-медик, которая заразилась вирусом в Сьерра-Леоне, вернулась в Великобританию и находится в госпитале в Лондоне под наблюдением.

Она стала первой заболевшей из 700 британских военных, которые помогают бороться с вирусом.

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