В Африке от лихорадки Эбола умерли 10 тыс. человек - ВОЗ
09:12, 13 марта 2015Зарубежные новости
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Всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии
REUTERS
Всемирная организация здравоохранения заявила, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Западной Африке унесла жизни более чем 10 тыс. человек.
Как передает русская служба Би-Би-Си, по новым данным ВОЗ, всего было зафиксировано более 24 тыс. случаев заболевания в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии.
Британская военнослужащая-медик, которая заразилась вирусом в Сьерра-Леоне, вернулась в Великобританию и находится в госпитале в Лондоне под наблюдением.
Она стала первой заболевшей из 700 британских военных, которые помогают бороться с вирусом.
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