За 2 недели в Либерии не выявлено ни одного нового больного лихорадкой Эбола

15:38, 12 марта 2015
Зарубежные новости
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С 19 февраля в Либерии не было зафиксировано ни одного случая заражения вирусом лихорадки Эбола, в Гвинее и Сьерра-Леоне также отмечено 

REUTERS

Такие данные приводятся в последнем докладе ВОЗ, пишет remedium.ru . 

Согласно стандартам ВОЗ, если в течение последующих 42 дней не будет отмечено новых случаев инфицирования, Либерия будет объявлена свободной от лихорадки Эбола. Стоит отметить, что полгода назад в стране каждую неделю лихорадкой заболевали более 300 человек.

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По последним данным ВОЗ, с весны прошлого года геморрагической лихорадкой заразились более 24,2 тыс. человек, почти 10 тыс. скончались. Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне больше всех пострадали от эпидемии вирусного заболевания. 

Ранее главы западноафриканских стран объявили о намерении за два месяца свести к нулю новые случаи заражения. О готовности справиться к середине апреля с эпидемией рассказали президенты Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне по итогам совместной встречи, которая прошла в Конакри. 

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