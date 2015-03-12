Трехразовое питание вредит организму - исследование

Большинство людей едят три раза в день. Но, по мнению историка Эбигейл Кэрролл, от этого режима стоит отказаться. Он является культурной надстройкой, а, к примеру, коренные жители Америки питались правильнее, пока не приняли трехразовое питание. Их режим питания сильно зависел от сезона. Иногда люди голодали и пропускали прием пищи, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Это подкрепляет теорию о том, что следует 2 раза в неделю сокращать калорийность рациона до 500 калорий. Это позволит скинуть вес, увеличить продолжительность жизни и снизить давление. Университет Южной Калифорнии, к примеру, установил: если голодать по 2-4 дня каждые полгода, можно запустить режим выживания. Организм начнет использовать запасы жира, сахара, станет расщеплять старые клетки. В итоге иммунитет получит перезагрузку, дав, тем самым, лучшую защиту от болезней.

Более того, вообще нет оснований полагать, что трехразовое питание полезно. По словам историка, рекламные кампании производителей хлопьев и сока сделали завтрак чуть ли не важнейшим приемом пищи. Но Университет Бата доказал, что наличие или отсутствие завтрака никак не влияло на общий объем калорий, поглощенных за день.

В свою очередь, Университет Алабамы выяснил, что завтрак никак не отражался на весе людей, пытающихся похудеть. Но, если человек поест в течение восьмичасового окна (например, с 9 утра и до 5 вечера), то сможет похудеть точно. Что касается частоты приема пищи, то было доказано: отличий по общей калорийности нет, если сравнивать трехразовое и шестиразовое питание (маленькие порции).