Жителям Индии угрожает мутировавший вирус свиного гриппа

Ученые утверждают, что эпидемия свиного гриппа, начавшаяся в Индии в декабре прошлого года и уже унесшая жизни более 1200 человек, является более опасной, чем кажется на первый взгляд, так как вирус гриппа мутировал. Подробнее с отчетом о работе специалистов можно ознакомиться в журнале Cell Host & Microbe, сообщает Газета.ру.

За время, прошедшее с начала эпидемии, 20 тыс. жителей Индии заболели свиным гриппом, а более 1200 людей погибли. Больше всего пострадали жители штатов Гуджарат и Раджастхан. Врачи провели исследования вызвавшего эпидемию штамма гриппа и выяснили, что вирус мутировал, став более опасным и устойчивым к лечению. Изучение нового штамма осложняется еще и тем, что в базу данных, содержащую информацию по всем штаммам гриппа, внесены данные лишь о двух вирусах, сформировавшихся в условиях Индии, а это значит, что у ученых нет достаточного количества информации для изучения заболевания.

Врачи утверждают, что будут делать все возможное, чтобы разработать вакцину от свиного гриппа к началу 2016 года. Пока препарата еще нет, индийским властям следует принять необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса и по возможности снизить число жертв.