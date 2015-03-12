Вода без газа ускоряет обмен веществ

Всем известно, что набор лишнего веса приводит к многочисленным болезням, таким, как заболевания сердца и сахарный диабет, пишет healthyliving.com.ua.

К тому же, избыточный вeс влияет на развитие человеческого организма, уменьшая его продолжительность жизни. Британские учeные выяснили, что обмен веществ можно существенно укорить за счет ежедневного употребления большого количества воды без газа (6-8 стаканов), то есть 1,5-2 литра жидкости.

Также диетологи рекомeндуют пить зеленый чай, который поможет в борьбе с избыточным весом. Специалисты уверяют, что каждое утро должно начинаться с полноценного завтрака, состоящего на 50% из углеводов и составной части белков, а в течение дня диетологи рекомендуют употреблять говядину, яйца, рыбу и орехи.

Ученые добавили, что силовые упражнения играют незначительную роль в процессах ускорения метаболизма (2-3%).