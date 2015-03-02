Полезные свойства киви

12:48, 02 марта 2015
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Киви содержит витамины А, В, В1, В2, В3, В6, С, Е, магний, калий, каротин, ферменты, минеральные соли, натрий, клетчатку, никотиновую кислоту

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1. Применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает риск кровоизлияний, нормализует артериальное давление. Благодаря калию киви предупреждает отеки, регулируя водно-солевой баланс в организме.

2. Один киви в день обеспечивает суточную потребность в витамине С - укрепляет иммунитет, улучшает сопротивляемость инфекционным заболеваниям, ускоряет выздоровление.

3. Пектиновые вещества, содержащиеся в киви, очень ценны для кишечника. Они оздоравливают полезную микрофлору и впитывают вредные продукты обмена веществ.

4. Киви является отличной основой для экстренных диет: он малокалориен, при этом содержит много минералов и витаминов, устраняет повышенную раздражительность и утомляемость, улучшает водно-солевой баланс, тем самым способствуя похудению.

5. Кроме того, киви применяется при камнях в почках, анемии, атеросклерозе, ревматизме и других заболеваниях.

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