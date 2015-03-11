Смартфоны мешают мыслить, утверждают эксперты

11:50, 11 марта 2015
Зарубежные новости
158

Чем меньше человек пользовался смартфоном, тем лучше были развиты его математические и познавательные навыки

REUTERS

В исследовании, проведенном учеными из Университета Ватерлоо, приняли участие 660 человек. Специалисты оценили силу ума и когнитивные навыки добровольцев, включая их вербальные и математические способности. Также исследователи выяснили, каким складом ума обладали участники - интуитивным или аналитическим, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые также попросили добровольцев рассказать, как часто они использовали смартфоны. Исследование показало: чем меньше человек пользовался смартфоном, тем лучше были развиты его когнитивные навыки. Участники, которые редко использовали смартфоны, в основном мыслили аналитически. По словам специалистов, люди с аналитическим складом ума многое помнят, поэтому им не нужны смартфоны для поиска нужной информации.

Из-за смартфонов люди начинают лениться. Поиск в Google постепенно заменяет естественное любопытство. Пытаясь избежать лишних трудностей, человек все чаще и чаще берет в руки смартфон, чтобы что-то узнать. Ученые полагают: данная тенденция может привести к негативным последствиям. Важно понять, чем чревато частое использование смартфонов до того, как они станут настолько неотъемлемой частью жизни людей, что будет невозможно обходиться без них.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter