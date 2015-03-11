Смартфоны мешают мыслить, утверждают эксперты

В исследовании, проведенном учеными из Университета Ватерлоо, приняли участие 660 человек. Специалисты оценили силу ума и когнитивные навыки добровольцев, включая их вербальные и математические способности. Также исследователи выяснили, каким складом ума обладали участники - интуитивным или аналитическим, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые также попросили добровольцев рассказать, как часто они использовали смартфоны. Исследование показало: чем меньше человек пользовался смартфоном, тем лучше были развиты его когнитивные навыки. Участники, которые редко использовали смартфоны, в основном мыслили аналитически. По словам специалистов, люди с аналитическим складом ума многое помнят, поэтому им не нужны смартфоны для поиска нужной информации.

Из-за смартфонов люди начинают лениться. Поиск в Google постепенно заменяет естественное любопытство. Пытаясь избежать лишних трудностей, человек все чаще и чаще берет в руки смартфон, чтобы что-то узнать. Ученые полагают: данная тенденция может привести к негативным последствиям. Важно понять, чем чревато частое использование смартфонов до того, как они станут настолько неотъемлемой частью жизни людей, что будет невозможно обходиться без них.