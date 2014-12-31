Давление у беременной влияет на интеллект будущего ребенка

По словам автора исследования доктора Катри Райконена, высокое кровяное давление и связанные с ним состояния сопровождают порядка 10% всех случаев беременности.

Райконен отметил, что такие состояния негативно влияют на среду обитания ребенка в утробе матери, пишет nashamama.com.

В своем исследовании ученые исходили из предположения, что снижение умственной способности в зрелом возрасте может происходить от стадии внутриутробного развития, когда закладывается и развивается большинство структур головного мозга.

Во время исследования были обработаны данные о кровяное давление во время беременности 398 женщин, которые родили мальчиков между 1934 и 1944 годами.

Причем умственные способности рожденных детей измерялись в зрелом возрасте, сначала в 20 лет, а в следующий раз примерно в 69 лет. Тестовая программа изучала языковые навыки, навыки счета, пространственное и визуальное мышление.

Результаты проведенного исследования свидетельствовали, что те мужчины, матери которых страдали от гипертонии во время беременности, в 69 лет имели показатель IQ на 4,36 балла ниже по сравнению с их ровесниками, которые не страдали в утробе матери. Аналогичное снижение умственных способностей было отмечено в 20 лет, причем особенно сильно оно было выражено во время решения математических задач.

Кроме того, по словам ученых, они выяснили, что преждевременное рождение на интеллект влияния не оказало, так же как и вид деятельности отца ребенка.