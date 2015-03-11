Физические упражнения помогут избавиться от депрессии
Физические упражнения могут помочь улучшить настроение у людей, которые уже чувствуют себя подавленными, но здесь есть одна проблема: депрессивные симптомы сами по себе являются препятствием для активности, напоминают исследователи
Кажется очевидным, что физические упражнения улучшают настроение, но это было трудно доказать научными методами. Одна из проблем таких исследований заключается в том, что пациенты с депрессией, как правило, не хотят проявлять любой вид активности.
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В новом исслядовании группа ученых из Великобритании и Канады использовала данные другого масштабного испытания, которое включало людей, родившихся в период одной недели марта 1958 года, пишет med2.ru.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета МакГилл оценили их общие симптомы депрессии – нарушения сна, усталость, раздражительность и беспокойство в возрастных отметках 23, 33, 42 и 50 лет. При сложном статистическом анализе они обнаружили, что более активные люди всегда испытывали меньше проявлений депрессии и наоборот.
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Выводы, основанные на наблюдении 11 000 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 23 до 50 лет, коррелируют с результатами предыдущим исследований, свидетельствующих о том, что физические упражнения оказывают сильный эффект на депрессию, хотя они далеко не панацея. Тем не менее, спорт улучшает психическое здоровье и снижает риск развития депрессии. Так что активность – лучшая профилактика депрессии