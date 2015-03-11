Физические упражнения помогут избавиться от депрессии

11:42, 11 марта 2015
Зарубежные новости
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Физические упражнения могут помочь улучшить настроение у людей, которые уже чувствуют себя подавленными, но здесь есть одна проблема: депрессивные симптомы сами по себе являются препятствием для активности, напоминают исследователи

бег спорт / Фото: REUTERS

Кажется очевидным, что физические упражнения улучшают настроение, но это было трудно доказать научными методами. Одна из проблем таких исследований заключается в том, что пациенты с депрессией, как правило, не хотят проявлять любой вид активности. 

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В новом исслядовании группа ученых из Великобритании и Канады использовала данные другого масштабного испытания, которое включало людей, родившихся в период одной недели марта 1958 года, пишет med2.ru

Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета МакГилл оценили их общие симптомы депрессии – нарушения сна, усталость, раздражительность и беспокойство в возрастных отметках 23, 33, 42 и 50 лет. При сложном статистическом анализе они обнаружили, что более активные люди всегда испытывали меньше проявлений депрессии и наоборот. 

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Выводы, основанные на наблюдении 11 000 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 23 до 50 лет, коррелируют с результатами предыдущим исследований, свидетельствующих о том, что физические упражнения оказывают сильный эффект на депрессию, хотя они далеко не панацея. Тем не менее, спорт улучшает психическое здоровье и снижает риск развития депрессии. Так что активность – лучшая профилактика депрессии

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