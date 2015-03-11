Чем опасен избыток в организме витамина D

Результаты их работы были опубликованы в Journal of Endocrinology and Metabolism.

К настоящему моменту исследователи получили много доказательств негативного влияния дефицита витамина D на здоровье человека. В частности, недостаток витамина связывают с развитием атеросклероза и нарушением умственных способностей в старости. Однако до сих пор не проводились исследования того, как отражается на состоянии человека профицит витамина D, пишет remedium.ru.

В рамках исследования, ученые проанализировали показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и данные о содержании 25-OH витамина D (основного продукта распада витамина) в крови 247574 жителей Дании.

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В течение 7 лет было зафиксировано 16645 случаев смерти, из них 5454 произошли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Как свидетельствуют результаты работы, с наименьшим риском смерти был ассоциирован уровень 25-OH витамина D равный 70 наномоль/литр. При превышении отметки в 100 наномоль/литр резко возрастал риск смерти от CCЗ. Такая же закономерность была отмечена при снижении уровня витамина D ниже 50 наномоль/литр.

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По словам авторов работы, полученные ими данные крайне важны, так как в последнее время много говорится о пользе данного витамина, и многие пациенты стараются как можно больше потреблять добавок с витамином D.