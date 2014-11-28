Бессимптомый атеросклероз связали со снижением умственных способностей

Результаты их исследования будут представлены на ежегодном конгрессе Радиологического общества Северной Америки (Radiological Society of North America).

Ученые рассмотрели данные, полученные у 1903 взрослых людей (средний возраст составил 44 года) без признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые наблюдались в Далласском исследовании сердца (Dallas Heart Study).

Участники должны были заполнить стандартный опросник (Montreal Cognitive Assessment), позволяющий определить умеренное снижение умственных способностей. После этого им проводилось МРТ головного мозга с измерением объема гиперинтенсивных областей в белом веществе. Яркие белые пятна, означающие высокую интенсивность сигнала, на изображениях МРТ указывают на изменения белого вещества. Увеличение объема таких областей представляет собой естественный возрастной процесс, но их чрезмерный объем является признаком когнитивных нарушений.

Также у участников исследования проводились измерение толщины стенок сонных артерий по данным МРТ. Толщина стенок брюшной аорты и содержание кальция в артериях сердца оценивались при помощи компьютерной томографии.

При проведении статистического анализа вносились поправки с учетом традиционных факторов риска атеросклероза - пола, этнической принадлежности, возраста, наличия диабета и повышенного артериального давления, курения и индекса массы тела. Была обнаружена корреляция между выраженностью атеросклероза в трех группах сосудов (в каротидах, в венечных артериях и в брюшной аорте) и состоянием умственных способностей по оценке при помощи валидированного опросника и по данным МРТ головного мозга.

У испытуемых из верхней квартили по толщине стенок внутренних сонных артерий вероятность снижения умственных способностей была на 21% выше. У людей с повышенным кальциевым индексом сердечных артерий чаще отмечалось повышение объема гиперинтенсивных областей на МРТ.

Результаты исследования указывают на необходимость как можно более раннего выявления атеросклероза и подчеркивают значение профилактических мер.

remedium.ru