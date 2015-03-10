Дети любят есть то, что ела их мать во время беременности

Если в перспективе вы хотите приучить ребенка есть овощи и фрукты, то нужно во время беременности соблюдать особый режим питания, пишет toneto.net со сылкой на The Daily Mail. Как было установлено на примере 46 детей 6-12 месяцев, они охотнее едят то, что ела во время беременности и грудного вскармливания мать.

К примеру, если мать часто пила морковный сок (несколько раз в неделю), дети в два раза чаще ели кашу с этим вкусом (80 граммов каши против 44 граммов в контрольной группе). Доктор Джули Меннелла из Центра Монелл подчеркивает: дети изначально тянутся к продуктам, содержащим сахар и соль. А вот горьковатые овощи им не по вкусу. Но их можно приучить к правильным продуктам.

Кстати, дети, которых кормили из бутылочки, быстрее переходили на овощи и фрукты, если данные продукты вводили в их рацион, когда происходил переход на твердые продукты. К 2 годам рацион ребенка должен быть таким же разнообразным, что и у взрослого. Ребенка просто нужно познакомить с вкусом овощей и фруктов. Поэтому обмазывать вареньем капусту бессмысленно.

Еще проводился отдельный тест, предполагавший кормление детей зеленой фасолью в течение 8 дней. В первый день дети в среднем съедали 50 граммов фасоли. Но за отведенное время количество выросло до 80 граммов. Притом, это не зависело от метода кормления ребенка - грудью или из бутылочки.