Завершается III-я фаза клинических исследований вакцины против лихорадки Эбола

Экспериментальный препарат, разработанный Канадским агентством общественного здоровья, фармкомпаниями NewLink Genetics и Merck & Co, планируется испытать в условиях реальной эпидемии опасной инфекции на территории Гвинеи, пишет remedium.ru.

Читайте такжеВОЗ одобрила тест для выявления вируса Эболы за 15 минут

Экспериментальный препарат представляет собой модифицированный вирус везикулярного стоматита, в структуру которого встроены гены. кодирующие белки вируса Эбола. Испытания вакцины пройдут в провинции Нижняя Гвинея, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее число новых случаев опасной инфекции.

Читайте такжеВоенные Британии подозревали Аль-Каиду в использовании вируса Эбола как биологического оружия

В настоящее время эпидемия геморрагической лихорадки, начавшаяся в Африке весной прошлго года, идет на спад. Разработчики нескольких кандидатных вакцин стремятся ускорить начало клинических исследований своих препаратов, поскольку в отсутствие большого числа новых случае инфекции проверить их эффективность будет значительно сложнее.

Как ожидается, в ходе клинического исследования rVSV-EBOV будет применена так называемая «кольцевая вакцинация», при которой прививки против инфекции будут получать все лица, контактировавшие с выявленными носителями инфекции. Аналогичная тактика применялась во время прививочных кампаний против натуральной оспы – единственной на сегодняшний день инфекции, которую удалось искоренить благодаря вакцинации.

По последним данным ВОЗ с апреля прошлого года в лихорадкой Эбола заразились почти 24 тысячи жителей Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне, 9,8 тыс. заболевших скончались. Отдельные случаи заболевания фиксировались на территории других африканских стран, завозные случаи инфекции были выявлены в США и ЕС.