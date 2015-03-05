Исследование показало, что люди болеют гриппом намного реже, чем считают

Взрослые люди заражаются реальным гриппом примерно каждые пять лет, подсчитали ученые, которые провели полевые исследования в Китае. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на BBC, многие люди путают обычную простуду с гриппом. Но анализ крови 151 добровольца 7-81 года показал, как часто реально человек заражается вирусом гриппа.

В общей сложности эксперты Королевского колледжа Лондона, институтов Китая и США искали признаки 9 основных штаммов гриппа, которые циркулировали в мире в 1968-2009 годах. Это были штаммы вируса гриппа типа А (H3N2). Оказалось, дети, жившие в деревнях, заражались гриппом в среднем раз в два года. Но по мере взросления частота инфицирования снижалась. Так, начиная с 30 лет, люди заражались гриппом примерно 2 раза в 10 лет.

Однако по симптомам довольно трудно отличить простуду и грипп. В обоих случаях повышается температура, болит горло, появляется кашель. Да и способ передачи одинаков - воздушно-капельным путем. Хотя грипп все-таки отличает более острое течение - возможны боли в теле, сильная заложенность носа. Плюс, именно грипп провоцирует серьезные осложнения.