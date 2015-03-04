В Украине гриппом и ОРВИ переболело более 9% населения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный врач Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины Любовь Некрасова.

По ее словам, характер эпидемии этого эпидемсезона был вялым, то есть рост заболеваемости был очень медленным.

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«Рост начинался с Хмельницкой области и распространился по западным регионам, а дальше по остальным областям. На сегодняшний день в Украине переболели 3 миллиона 700 тысяч человек, или 9,1% населения. (В самые тяжелые годы – свыше 10 млн, или 17-18%). То есть, эпидемический подъем в этом году – средней интенсивности. Преобладает циркулирование преимущественно вируса типа В», - сказала Некрасова.

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По ее словам, на этой неделе наблюдается повышение показателей заболеваемости на грипп и ОРВИ, которые за месяц пойдут на спад.

«Это нельзя расценивать как вторую волну эпидемии. Весной всегда активизируется вирус гриппа типа В. В Киеве ситуация спокойная, эпидемпорог ниже на 6%. Превышен эпидемпорог в западных регионах и Харьковщине», - сказала Некрасова.

Она также сообщила, за этот эпидемический сезон (с октября 2014 года до 1 марта 2015 года) в Украине в результате гриппа (что было лабораторно подтверждено) умерли двое - 4-летний ребенок из Винницкой области и 8-летний ребенок из Ровенской.