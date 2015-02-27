Как лечить боль в горле без лекарств

Чувствуешь, что простудилась? Не переживай, лечение вовсе не всегда связано с неприятными ощущениями. Например, устранить першение и боль в горле можно с помощью грога, пишет edinstvennaya.ua.

Ты слишком долго была на морозном воздухе? Тогда тебе поможет согреться старое испытанное средство – грог. В сухое красное вино положи мед, лимон, гвоздику, нагрей до 45 градусов (если температура будет выше, мед и лимон потеряют свои лечебные свойства), выпей и отправляйся спать. Также неплохо согревает светлое пиво, но это средство вызывает обильное потоотделение, поэтому принимать его лучше уже перед сном, лежа в кровати под теплым одеялом.

Помимо сугубо лечебного действия такие домашние способы лечения помогут тебе сохранить хорошее расположение духа.