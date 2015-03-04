Кукуруза поможет улучшить зрение

Австралийские ученые вывели новый вид кукурузы, положительно влияющий на здоровье органов зрения. Как сообщили австралийские исследователи, новый сорт кукурузы защищает от развития возрастной дегенерации макулы, сообщает jenskiy-sayt.com.

В любой кукурузе содержится пигмент зеаксантин, который, как считают, блокирует попадание голубого света во внутренние структуры сетчатки. Это снижает окислительные повреждения, которые ведут к дегенерации макулы.

Что касается нового сорта кукурузы, в его початках содержится в семь раз больше зеаксантина, чем в обычной кукурузе. «Мы использовали генетические популяции сладкой кукурузы, проводя отбор для повышения уровня пигмента, а также делая окраску початков более яркой», — объяснили ученые. Чем более насыщенным является цвет кукурузы, тем больше в ней пигмента зеаксантина, и тем она полезнее.

Кроме полезных пигментов, кукуруза является богатым источником железа, кальция, магния, фосфора, витаминов и других микроэлементов. Среди витаминов можно выделить витамины группы В, Е, А, и ПП. Также, в кукурузе содержатся аминокислоты лизин и триптофан, положительно влияющие на работу кишечника и мышцы. При термической обработке оболочка зерен не разрушается, и кукуруза не теряет свои полезные свойства.