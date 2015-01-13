Три простых упражнения улучшат зрение

Если с возрастом начинается дальнозоркость, попробуйте делать эти несложные упражнения:

1. Вертикальные движения

Глаза идут вверх (как будто мы пытаемся изнутри взглянуть на собственную макушку), затем вниз: смотрим на гортань.

2. Горизонтальные движения

Глаза двигаем вправо и влево, делаем это легко, как бы играя.

3. Круговые движения глаз — сначала по часовой стрелке, затем -против нее.

Делая 2 – 3 раза в день эту зарядку, вы почувствуете, как пропадает привычная резь в глазах к концу дня, снимается усталость и напряжение глаз. А если еще к тому же вы будете есть салаты с добавлением молодой крапивы, салаты из моркови, есть чернику и пить соки из черники и черной смородины, то еще несколько лет не наденете очки.