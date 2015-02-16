Любовь повышает иммунитет и делает человека успешным

Так уж устроен человек, что даже в самые трудные минуты своей жизни он не теряет надежды на лучшее. Какие бы ветры перемен и шквалы неурядиц не пытались разрушить все вокруг, но если в сердце есть то, ради чего стоит жить, душа сможет выстоять, пишет novadoba.com.ua. Одним из таких незыблемых столпов, на которых держится человеческая жизнь, есть любовь. Поэтому не удивительно, что это прекрасное чувство столетиями воспевают поэты, отображают художники и скульпторы.

- Философы и поэты не зря постоянно говорят, что человек, в принципе, все время должен быть хоть немного в кого-то влюблен, - говорит Инна Кукуленко-Лукьянец, кандидат психологических наук, доцент ЧНУ им.Б.Хмельницкого. - Об этом знают даже очень практичные люди. У меня есть много знакомых бизнесменов, особенно среди женщин, которые признавались, что секрет их успеха в постоянной влюбленности. Более того, существуют научные исследования, которые доказывают, что во время периода влюбленности в организме человека возникает очень хороший гормональный фон, который положительно влияет на процессы мышления, нормализует психологическое состояние, избавляет от стрессов и фобий, и даже повышает иммунитет. Ученые делали исследования головного мозга у людей в период сильной влюбленности и у лиц, которые употребляют сильнодействующие наркотические вещества. Интересно, что результаты этих исследований оказались идентичными.

К сожалению, далеко не все люди способны переживать такие ощущения. С точки зрения физиологии между людьми, которые могут влюбляться, и теми, кто этого лишен, отличий нет практически никаких. Поэтому чисто теоретически любить и быть любимым может каждый человек. Но мне нередко приходилось встречаться с людьми в возрасте, которые прожили жизнь, но так и не познали чувство влюбленности. Причина этого психологическая и исходит из детства. Если человека не научили любить родители, если он не видел этих чувств между самыми дорогими людьми, если его самого недостаточно любили, ему будет невероятно трудно научиться любить. Кроме того, имеет большое значение также темперамент и характер человека. Эгоистичные, зацикленые на себе личности полюбить кого-то практически не могут. Любовь предполагает умение отдавать и жертвовать своими интересами ради потребностей другого. Такой же человек привык постоянно только получать все от других.

Хочу еще добавить несколько слов относительно возраста. Часто можно услышать, что любовь не имеет возрастных ограничений. В принципе, это правильно, но хотелось бы сделать несколько уточнений. Если человек способен влюбиться, он действительно может сделать это в любом возрасте. Впрочем, простая статистика показывает, что, как правило, существуют два высочайшие пики активности. Это юношеский возраст и период от 40 до 50 лет. С молодежью все просто. Свободные, не обремененные обязанностями люди, которые психологически ориентированы на поиск новых отношений. Они сознательно или подсознательно сами ищут возможности влюбиться и, конечно, находят их. После создания семьи у человека меняются приоритеты, появляются новые заботы, ответственность за семью, детей, стремление сделать карьеру, достичь определенного социального статуса и т.д. После 40 жизнь человека выходит на новый виток. Дети становятся самостоятельными, появляются определенные достижения в карьере, социальном статусе и т.д. И в это время человек начинает понимать, что скоро наступит старость, а в жизни еще осталось столько неизведанного и неоткрытого. Вместе с этим приходит желание вернуть молодость, и сделать это может именно любовь.