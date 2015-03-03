Люди становятся умнее, утверждают ученые

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные об интеллекте более 200000 человек из 48 стран за последние 64 года. Специалисты изучали результаты теста Равена, предназначенного для оценки уровня интеллектуального развития. Этот тест широко используется в разных странах около 80 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Оказалось, средний уровень IQ людей с 1950 года вырос примерно на 20 баллов. Ранее Джеймс Флинн, философ и психолог из Университета Отаго, заметил, что IQ тесты с течением лет становятся сложнее, но результаты людей остаются неизменными. Данный феномен назвали "эффектом Флинна".

Среднестатистический результат теста на IQ - 100 баллов. Вероятно, если бы современный человек выполнял тест на уровень интеллекта около 100 лет назад, он набрал бы 130 баллов. А результат его предков на современном тесте составил бы всего 70 баллов. Это весьма значительная разница. Возможные причины данного явления - повышение уровня образования, качества медицинского обслуживания и питания, а также распространенность тестов и уменьшение размера семей.