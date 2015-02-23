Стакан воды заставит мозг работать быстрее

Если вы долго не можете справиться с той или иной задачей, стакан воды сможет вам в этом помочь.

Данный способ особенно эффективен, если человек испытывает сильную жажду, сообщается в статье, сообщает toneto.net.

Эксперимент, в котором приняли участие 34 мужчин и женщин, провели ученые Университета Восточного Лондона.

Добровольцы проходили несколько тестов на интеллект два раза в день – после завтрака, который состоял только из брикетированного зернового концентрата и после употребления брикетированного зернового концентрата, который участникам было предложено запить бутылкой воды.

У добровольцев, не испытывавших жажды, была отмечена одинаковая скорость реакции как при употреблении воды, так и без нее.