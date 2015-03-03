Агрессия - маркер физической силы

В новом исследовании, проведенном в Университете Миннесоты, специалисты обнаружили связь между агрессией в детстве и силой в подростковом возрасте. В исследовании приняли участие близнецы. Ученые оценивали силу участников, когда тем было по 11, 14 и 17 лет, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Исследователи измеряли силу хвата - показатель общей мышечной силы. Добровольцы должны были правой и левой рукой сжимать динамометр как можно сильнее. Кроме того, сами участники и их учителя рассказали о склонности к агрессии и антисоциальному поведению в детстве. Сила хвата у мальчиков с высоким и низким уровнями агрессии в возрасте 11 лет оказалась одинаковой. Однако к подростковому возрасту все изменилось. Агрессивные мальчики стали сильнее тех, чей уровень агрессии был низким. У девочек подобной связи ученые не заметили.

Исследователи полагают, что наличие такой корреляции у мальчиков можно объяснить с точки зрения эволюции. По словам специалистов, изменения, произошедшие в подростковом возрасте - результат соперничества между мальчиками. Вероятно, другие формы поведения, связанные с агрессией, например, обманы, склонность к риску и отсутствие эмпатии, тоже являются маркерами физической силы.