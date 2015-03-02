Бег поможет бороться с негативными эмоциями

Занятия спортом даже в 60 лет существенно уменьшают риск деменции и других крупных заболеваний.

Исследование, опубликованное в «British Journal of Sports Medicine», проанализировало данные 3500 здоровых людей почти пенсионного возраста, пишет news.online.ua со ссылкой на menshealth.

Те, кто занимался спортом, в три раза чаще оставались здоровыми в течение следующих восьми лет, чем их пассивные сверстники. Тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, болезни Альцгеймера и депрессии.

Добровольцы, которые начали заниматься спортом, по мере возможного, в 60 лет, так же с большей легкостью справлялись с такими ежедневными заботами как умывание и одевание.

Лучше всего — заниматься спортом на протяжении всей жизни. Но даже если человек решил тренироваться в пожилом возрасте, это все равно принесет емуопределенную пользу.