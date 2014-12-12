Что надо делать, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе

Сколько вам лет на самом деле? Ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, ведь возраст - это вовсе не количество свечей на праздничном торте в честь дня рождения, пишет novosti-n.org.

Ваш стиль и образ жизни в значительной мере влияет на ваш биологический возраст, который может соответствовать календарному, но чаще - нет. Наши вредные привычки старят нас раньше времени. Но есть вещи, которые способны повернуть время вспять, сделав нас моложе и внешне, и по ощущениям.

Вам стоит просто придерживаться всех этих рекомендаций, и вы сами увидите, насколько эффективны они, несмотря на кажущуюся простоту.

Сбросьте лишний вес. Избыточный вес не только старит внешне, но и создает дополнительную нагрузку на внутренние органы, что чревато проблемами со здоровьем и более ранним старением организма.

Сократите прием алкоголя до минимума. Или откажитесь от него. Алкоголь может быть опасен даже в умеренных количествах.

Научитесь справляться со стрессом. Научные исследования показали, что продолжительный стресс на самом деле старит человека, сокращая его продолжительность жизни. Конечно, полностью избежать стресса не получится, но вы можете научиться управлять им.

Всегда учитесь чему-то новому. Это будет держать вас в тонусе. К тому же обучение новому очень важно для вашего мозга, который вынужден научиться решать новые задачи.

Общайтесь. Не закрывайтесь в себе. Будьте доступными для друзей и близких. Доказано, что одинокие люди живут меньше и стареют раньше, чем люди с определенным постоянным кругом общения.

Регулярно тренируйтесь. Спорт - один из ключей к крепкому здоровью и молодости, несмотря на календарный возраст. Спорт замедляет процесс старения организма.

Откажитесь от вредной пищи. Фаст-фуд, маргарин, майонез, торты и пирожные - сведите все это к минимуму. От еды зависит ваша внешность, здоровье и состояние кожи. Вредная еда добавляет годы к вашему реальному возрасту. Полезные продукты имеют обратный эффект.

Откажитесь от курения. Исследования показали, что курильщики в среднем живут на 10,5 лет меньше, чем некурящие.

Спите 7-8 часов в сутки. Наукой доказано, что слишком короткий 5-6 часовой сон, так же, как и ежедневный 10-часовой сон, повышают риск различных серьезных заболеваний и снижают иммунитет.

Ведите активную сексуальную жизнь. Речь идет не о беспорядочных связях, а о постоянном партнере. Секс важен для здоровья, поскольку является одним из лучших способов снятия стресса.