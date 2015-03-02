Музыку можно слушать не больше одного часа в день

Иначе они рискуют столкнуться со снижением слуха, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. По статистике Всемирной организации здравоохранения, миллиард молодых людей находится в группе риска потери слуха из-за слишком громкой музыки. ООН приводит следующие данные: почти 50% людей 12-35 лет слушают музыку опасно громко на телефоне или плеере. Около 40% подростков и молодых людей страдают от громкой музыки в клубах, барах и на спортивных мероприятиях.

Между тем, если звук превышает 85 децибелов и человек слушает такую музыку 8 часов или если он слушает 15 минут музыку, превышающую по громкости 100 децибелов, то есть реальный шанс потерять слух. При этом обычный плеер способен выдавать от 75 до 136 децибелов, и люди часто выставляют громкость на 75-105 децибелов. В клубах и барах средний показатель - 104-112 децибелов. Ну а на живых выступлениях и того выше.

Если непродолжительное воздействие громких звуков приводит к временной потере слуха и звону в ушах, то продолжительное - угрожает необратимыми последствиями. Также громких звуков следует опасаться диабетикам и курильщикам. Есть и генетические риски потери слуха. В любом случае, медики рекомендуют использовать только хорошие наушники с приличным шумоподавлением. Стоит устраивать себе отдых от музыки и громких звуков, в целом сократив время использования плеера.