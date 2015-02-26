Фторирование воды ухудшает работу щитовидной железы

Набор веса, усталость и депрессия могут быть вызваны недостаточно активной щитовидной железой. А проблемы с щитовидкой нередко возникают вследствие высокого уровня фтора в воде, предупреждают медики. Как показало исследование Университета Кента, чрезмерное фторирование воды в Англии привело к росту числа лиц с гипотиреозом.

С данным заявлением согласны не все. К примеру, чиновники от здравоохранения уверены в безопасности фторирования воды. Считается, что фтор полезен для зубов. Однако если его слишком много, начинаются проблемы. Фтор добавляют в воду, в пасту, но стоит учитывать природное содержание фтора в регионе, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. А это делается не всегда.

Например, в Англии примерно 10% населения проживают в регионах, где фтор содержится в воде от природы. Ученые проверили концентрацию фтора в воде и распространенность заболеваний щитовидки. Также сравнению подверглись данные из двух областей - Уэст-Мидлендс (фтор был повышен в воде) и Большой Манчестер.

Оказалось, если концентрация фтора превышала 0,7 миллиграмма на литр, то в области наблюдалось больше пациентов с гипотиреозом. Даже в регионах с концентрацией, превышающей 0,3 миллиграмма на литр, уровень гипотиреоза среди пациентов был повышен минимум на 30%. А в Уэст-Мидлендс пациентов было почти в два раза больше, чем в Большом Манчестере.