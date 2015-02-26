Врачи советуют беременным общаться с будущим ребенком

Материнский голос - один из первых звуков, которые слышит ребенок в утробе. Давно известно: дети в утробе чувствуют сердцебиение матери и слышат ее слова. Однако до сих пор было неясно, как это влияет на процесс развития ребенка. Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили: голос матери развивает у детей языковые навыки, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые разделили 40 младенцев, родившихся преждевременно (между 25 и 32 неделями беременности), на две группы. В норме все участники исследования еще должны были находиться в утробе. В течение месяца дети из первой группы ежедневно по три часа слушали аудиозаписи с голосом и сердцебиением матери. Вторая группа слышала только фоновый шум больницы. Через 30 дней мозг детей просканировали с помощью УЗИ.

У участников, слушавших материнские голоса, слуховая кора (область мозга, связанная с восприятием речи) оказалась больше, чем у тех, кто слышал лишь фоновый шум. Исследователи утверждают: аудиозаписи с голосом матери - полезный инструмент в работе с недоношенными детьми. Некоторые специалисты давно рекомендуют матерям говорить с ребенком или петь ему во время беременности. Существуют даже специальные курсы для будущих матерей - Wombsong ("утробная песня"). По мнению сторонников методики, пение помогает установить связь с ребенком.