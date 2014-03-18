Как сохранить белизну зубов

Отбеливание - химический процесс, а значит не является абсолютно безопасным. Эта процедура противопоказана беременным женщинам, матерям в период выкармливания грудью, а также людям с повышенной чувствительностью зубов или трещинами на эмали.

Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно.

Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту:

- чистка зубов утром после еды и вечером перед сном;

- использования флосов — специальных зубных нитей;

- полоскание ротовой полости после каждого приема еды;

- ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога.

Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.

Улучшают состояние зубов такие продукты, как морковь, яблоки, груши, капуста. Ежедневно советую употреблять сырую морковку и яблоко. Кроме того, что они содержат витамины и микроэлементы необходимые для зубов, они прекрасно очищают и массажируют их.

Среди народных методов прекрасным отбеливательным средством является сок зеленого грецкого ореха и обычная таблетка активированного угля. Хотя ими не следует злоупотреблять.