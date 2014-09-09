Семь продуктов для женского здоровья

Нужно лишь употреблять продукты, богатые элементами, которые требуются женскому организму в возрасте от сорока лет.

1. На первом заслуженном месте стоят продукты, богатые ликопином — он придает красный цвет овощам, особенно много его в помидорках черри. Регулярное употребление черри способствует профилактике всевозможных болезней сердечно-сосудистой системы, а так же онкологических образований шейки матки и яичников.

2. Любые продукты, богатые белком. Это может быть греческий йогурт, творог, натуральное молоко и прочая молочка. Кальций придает силу волосам, ногтям, укрепляет нервную систему, а овечье молоко уменьшает риск заболевания диабетом.

3. Грецкие орехи. Всего 50грамм грецких орехов в день — и риск заболеть раком молочной железы существенно снижается, так же они незаменимы если желудок работает слабо.

4. Сок из клюквы. Богат витамином С и содержит природные антиоксиданты, что повышает сопротивляемость иммунитета и позволяет избавиться от половых инфекций.

5. Рыба из семейства лососевых. Помогает при депрессии, в том числе и послеродовой. Кроме того вещества, содержащиеся в них, повышают уровень эстрогена и укрепляют нервную систему.

6. Льняное семя. Вещества, содержащиеся в нем, уменьшают количество холестерина в организме, снижают вероятность заболеть раком груди.

7. Капуста. Ценность ее состоит не только в том, что ее листья богаты витамином С, но и тем, что в них содержится белок лютеин, который помогают сохранять зрение, а так же кальций и витамин К, которые помогают предотвратить остеопороз.

Вот список продуктов, которые наиболее полезны для женского здоровья и красоты. Все полезно, а главное — вкусно и не придется заставлять себя есть что-то из вышеперечисленных продуктов насильно.

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