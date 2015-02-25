Кардиологи советуют контролировать гнев

Гневливые люди должны принимать аспирин или бета-блокаторы, так как всего одной вспышки гнева хватает, чтобы повысить риск сердечного приступа почти в 10 раз, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph со ссылкой на открытие Университета Сиднея.

Есть критическое двухчасовое окно, которое держится после вспышки гнева. Именно в этот момент можно заработать сердечный приступ (риск возрастает в 9,5 раза). Притом, стоит смотреть на тревожные признаки. Если человек настолько сильно разозлился, что у него начинает напрягаться тело, сжимаются кулаки, смыкаются зубы, предметы летят в окружающих и в пространство, то пора бить тревогу.

Поэтому имеет смысл пить лекарства, снижающие давление. Как говорит анализ, опасные вспышки гнева обычно происходят в ходе семейных споров, рабочих конфликтов или за рулем. Все эти неприятные эпизоды приводят к учащенному сердцебиению, высокому давлению, сужению кровеносных сосудов и образованию тромбов.