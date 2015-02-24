Чем опасны средства с триклозаном

Однако выяснилось, что он небезопасен: многие исследования классифицировали это вещество как канцероген, пишет med2.ru. Также несколько исследований доказали, что триклозан вызывает сбои в эндокринной системе даже при применении в небольших количествах. Еще одной проблемой является способность триклозана нарушать функции мышц. Исследование, проведенное в университете Калифорнии показало, что триклозан способен провоцировать мышечную дисфункцию у людей и животных.

Было также доказано, что триклозан может свободно проникнуть в кожу и попадать таким образом в кровоток – этот компонент косметики даже был найден в грудном молоке, причем в высоких концентрациях.

Исследователи опасаются, что этот распространенный антибактериальнй ингредиент может вызвать загрязнение систем водоснабжения и спровоцировать возникновение опасных мутантных штаммов микробов в окружающей среде. Исследование, которое было опубликовано в журнале Science & Technology Environment, сообщает, что этот ингредиент может стать причиной развития лекарственной устойчивости различных болезнетворных бактерий.