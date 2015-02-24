Как золото влияет на здоровье

Задумывались ли вы, как золото влияет на состояние здоровья? Что лучше - золото или серебро? Канадские ученые занялись исследованием этого вопроса и пришли к выводу, что золото может приводить в депрессии, пишет jenskiy-sayt.com.

При контакте с кожей золото негативно влияет на работу нервной системы, также замедляется обмен веществ, ухудшается настроение, возникает чувство тревоги. Человеку с неустойчивой психикой грозит депрессия.

А еще золото противопоказано эпилептикам. Блеск и мерцание ювелирных украшений может даже вызвать у них приступ.

Совсем отказываться от ношения золотых украшений ученые не советуют, но рекомендуют, как минимум, снимать их на ночь. Также можно заменить золото серебром, которое положительно действует на работу нервной системы и даже снижает артериальное давление.