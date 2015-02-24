Орехи повышают мыслительную активность

Когда сложно сконцентрироваться на работе или учёбе, необязательно пить кофе или энергетики – можно стимулировать работу мозга при помощи грецких орехов.

Исследование, проведённое Университетом Калифорнии, показало, что всего 13 г грецких орехов в день улучшают память и прочие мыслительные способности в любом возрасте. Учёные исследовали добровольцев в возрасте от 20 до 90 лет и обнаружили, что при регулярном употреблении орехов ускоряется реакция, повышается внимание к деталям, улучшаются способности в пересказе и решении математических задач. По мнению учёных, это свойство орехов объясняется высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые питают клетки мозга, передает agronews.ua со ссылкой на Кедем.