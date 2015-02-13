Лечебные свойства грецких орехов

Они доказали, что полезные вещества, содержащиеся в таких орехах, оказывают значительный укрепляющий эффект на организм в стрессовых ситуациях.

По словам ученых, орехи, содержащие полиненасыщенные жиры, крайне позитивно влияют на артериальное давление, - причем, как в состоянии покоя, так и волнения. Изначально в своей работе они задались целью проверить, насколько эффективны в плане укрепления сосудистой системы кислоты омега-3, содержащиеся в грецких орехах и льняном масле. Ранее утверждалось, что их польза несомненна.

Врачами были обследованы 22 здоровых взрослых с высоким уровнем холестерина. В рамках эксперимента добровольцы придерживались рациона питания с разными вариантами употребления льняного масла и грецких орехов. В первой группе участники съедали в среднем по 40 г грецких орехов, либо масло грецких орехов. Во второй - столовую ложку льняного масла в добавление к орехам. В третьей - по полторы столовых ложки льняного масла. Кроме того, существовала "контрольная" группа, исключавшая употребление данных продуктов.

После каждой диеты, длившейся шесть недель, участники подверглись двум тестам на стресс. Во время первого люди должны были произнести перед камерой – при этом им давали всего две минуты на подготовку. В ходе второго теста их ноги погружали в очень холодную воду.

В результате было установлено, что показатели среднего диастолического давления (формирующегося за счет сокращения периферических артерий, по которым кровь поступает к органам и тканям), - были значительно лучше в группе, где употреблялось масло грецкого ореха и сами орехи. В частности, эти показатели были ниже, чем у остальных.

Отметим, что повышенное диастолическое давление является весьма неприятным симптомом.

В случае стрессовой ситуации оно может "говорить" о вероятных проблемах с сердцем, мозгом. Высокие показатели диастолического давления могут предвосхищать сердечный приступ или инсульт. По словам авторов исследования, употребление грецких орехов делает организм более устойчивым к влиянию стресса, укрепляя его сосудистую систему.