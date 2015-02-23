FDA одобрила тест для выявления бессимптомного носительства синдрома Блума

Новый тест разработки компании 23andMe предназначен для домашнего использования, пишет remedium.ru.

Синдром Блума является редким аутосомно-рецессивным заболеванием, для которого характерны низкий рост и предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному механизму: у ребенка с синдромом Блума оба родителя являются бессимптомными носителями мутации по одному аллелю гена BLM.

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23andMe провела два исследования, чтобы продемонстрировать точность скринингового теста в определении носительства мутации гена BLM. Первое исследование, проводившееся на базе двух лабораторий, было проанализовано 123 образца слюны добровольцев, в том числе пациентов с подтвержденным синдромом Блума. В дополнительном исследовании испытания теста проводились с использованием 105 образцов.

Скрининговый тест предназначен только для выявления бессимптомного носительства у взрослых репродуктивного возраста. Полученные данные вместе с результатами лабораторных исследований могут быть использованы в любых медицинских целях.