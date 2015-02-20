Ученые призывают принять дополнительные меры по борьбе с детским ожирением

По мнению ученых, правительствам необходимо принять новые меры по борьбе с заболеванием и запретить коммерческим организациям рекламировать еду и напитки, потребление которых может привести к ожирению у детей, пишет remedium.ru.

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Особое опасение ученых вызывает высокий уровень полных детей в некоторых государствах, например в США и Великобритании. Так, в Великобритании одна треть 10-11 летних и 20% детей в возрасте 4-5 лет страдают избыточным весом и ожирением, пишет The Guardian.

По подсчетам исследователей, современные юные американцы весят примерно на 5 кг больше, чем дети такого же возраста 30 лет назад. Также было вычислено, что сейчас дети потребляют на 200 ккал в день больше, чем в 70-х годах.

Авторы работ уверены, что одной из причин распространения ожирения среди детского населения является маркетинговая деятельность продуктовых компаний, направленная на формирование определенных вкусовых предпочтений среди детей. По мнению ученых, лояльность к определенным маркам «сорной» пищи, выработанная в раннем возрасте, может сохраниться на всю жизнь.