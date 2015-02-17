Шведские ученые предложили новый метод лечения болезни Альцгеймера

Итоги их работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia, пишет remedium.ru.

При болезни Альцгеймера наступает атрофия базальных ядер переднего мозга, что приводит к недостаточности всей холинергической системы, задействованной в процессах памяти. Ранее было установлено, что недостаточность холинергической системы связана со снижением активности фактора нервного роста – белка NGF, необходимого для роста и развития нервных клеток. Также при болезни Альцгеймера отмечается сокращение активности фермента ацетилхолинтрансферазы, также играющего важную роль в работе холинергической системы.

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Для восполнения необходимого уровня фактора нервного роста ученые предложили имплантировать в базальные отделы переднего мозга пациентов инкапсулированные секретирующие NGF клетки (EC-NGF).

В рамках данного исследования наблюдение после установки клеточных имплантатов продолжалось в течение 12 месяцев. Для контроля эффективности метода, ученые измеряли уровень ацетилхолинтрансферазы и фактора нервного роста.

Результаты работы показали, что повышение уровня этих двух ферментов напрямую связано с активностью холинергической системы и мозговым метаболизмом. Более того, ученые заявили, что после внедрения имплантатов у пациентов замедлился процесс ухудшения когнитивных функций.

Авторы работы подчеркивают, что необходимо проведение дополнительных более масштабных исследований безопасности и эффективности нового метода терапии болезни Альцгеймера.